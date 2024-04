BJP announces Candidates for 112 Assembly Seats in Odisha; Check Full List

TNI Bureau: The Bharatiya Janata Party (BJP) on Tuesday announced the much-awaited list of candidates for the upcoming Assembly seats in Odisha.

Out of the total 147 Assembly constituencies, BJP has announced its list of 112 candidates for the upcoming Odisha Assembly Polls 2024.

The BJP has announced Odisha BJP Chief Manmohan Samal will be contesting from Chandabali while saffron party has fielded Sisir Mishra from Hinjili against BJD supremo and Chief Minister Naveen Patnaik.

The saffron party has also fielded Akash Das Nayak from Korei, Sidhant Mohapatra from Digaphandi, Upasana Mohapatra from Brahmagiri, Jayanta Kumar Sarangi from Puri, Ashrit Kumar Pattnayak from Pipili, Suryabanshi Suraj from Dhamnagar, Braja Pradhan from Jaleswar, Tankadhar Tripathy from Jharsuguda, Irasis Acharya from Bhatli, Kusum Tete from Sundergarh, Mukesh Mahaling from Loisingha, Nityananda Gond from Umarkote, Pradipta Kumar Naik from Bhawanipatna, Sambit Tripathy from Baramba, Nayan Kishore Mohanty from Choudwar-Cuttack, Tejeswar Parida from Patkura, Arabinda Dhali from Jayadev, Jagannath Pradhan from Bhubaneswar Central, Priyadarshi Mishra from Bhubaneswar North, Babu Singh from Ekamra-Bhubaneswar, Prithiviraj Harichandan from Chilika, Purna Chandra Sethi from Khallikote, Krushna Chandra Nayak from Chhatrapur, Saroj Kumar Padhi from Aska, Sisir Mishra from Hinjili, Bibhuti Bhusan Jena from Gopalpur, K. Anil Kumar from Berhampur, Sidhant Mohapatra from Digaphandi, Manojaranjan Dyan Samantaray from Chikiti, K Narayan Rao from Paralekhemundi.

While, BJD President Naveen Patnaik earlier announced the first list of party candidates for 72 Assembly seats in Odisha, Congress yet to announce its candidates for both Assembly and Lok Sabha seats in Odisha.

The Odisha Assembly elections will be conducted in four phases beginning on May 13, then on May 20, on May 25, and June 1.

Full list of BJP Candidates for Assembly Seats in Odisha:

1. Padampur: Gobardhan Bhoy

2. Bijepur: Shri Sanat Kumar Gartia

3. Bargarh: Shri Ashwini Kumar Sarangi

4. Attabira: Nihar Ranjan Mahananda

5. Bhatli: Irasis Acharya

6. Brajrajnagar: Shri Suresh Pujari

7. Jharsuguda: Shri Tankadhar Tripathy

8. Talsara: Shir Bhabani Shankar Bhoi

9. Sundergarh: Smt Kusum Tete

10. Biramitrapur: Shankar Oram

11. Raghunathpali: Durga Charan Tanti

12. Rajgangapur: Narsingha Minz

13. Bonai: Sebati Nayak

14. Kuchinda: Rabi Narayan Naik

15. Rengali: Nauri Nayak

16. Sambalpur: Jay Narayan Mishra

17. Rairakhol: Debendra Mohapatra

18. Deogarh: Subash Ch. Panigrahi

19. Anandapur: Alok Sethi

20. Keonjar: Mohan Majhi

21. Jashipur (ST) – Ganesh Ram Singh Khuntia

22. Udala (ST) – Bhaskar Madhei

23. Badasahi (SC) – Sanatan Bijuli

24. Baripada (ST) – Prakash Soren

25. Morada – Krushna Chandra Mohapatra

26. Jaleswar – Braja Pradhan

27. Balasore – Manas Kumar Dutta

28. Remuna (SC) – Gobinda Chandra Das

29. Soro (SC) – Rajendra Das

30. Simulia – Padmalochan Panda

31. Bhadrak – Sitansu Sekhar Mohapatra

32. Dhamnagar (SC) – Suryabanshi Suraj

33. Chandabali – Manmohan Samal

34. Binjharpur (SC) – Babita Mallick

35. Barchana – Amar Kumar Nayak

36. Dharamsala: Smruti Rekha Pahi

37. Jajpur: Gautam Ray

38. Korei: Akash Das Nayak

39. Sukinda: Pradeep Bala Samantha

40. Dhenkanal: Krushna Ch. Patra

41. Kamakshyanagar: Satrughan Jena

42. Parjanga: Bibuti Bhusan Pradhan

43. Pallahara: Ashok Mohanty

44. Talcher: Kalandi Ch. Samal

45. Angul: Pratap Ch. Pradhan

46. Chhendipada: Agasti Behera

47. Athamallik: Sanjeeb Sahoo

48. Biramaharajpur: Raghunath Jagdala

49. Sonepur: Pramod Mahapatra

50. Loisingha: Mukesh Mahaling

51. Patnagarh – Kanak Vardhan Singh Deo

52. Bolangir – Gopalji Panigrahi

53. Titlagarh – Naveen Jain

54. Kantabanji – Laxman Bag

55. Nuapada – Abhinandan Kumar Panda

56. Khariar – Hitesh Kumar Bagartti

57. Umarkote (ST) – Nityananda Gond

58. Nabarangpur (ST) – Gouri Sankar Majhi

59. Lanjigarh (ST) – Ramesh Chandra Majhi

60. Junagarh – Manoj Kumar Meher

61. Dharmgarh – Sudhir Pattjoshi

62. Bhawanipatna (SC) – Pradipta Kumar Naik

63. Narla – Aniruddha Padhan

64. Baliguda (ST) – Kalpana Kumari Kanhar

65. G. Udayagiri (ST) – Managobinda Pradhan

66. Phulbani: Uma Ch. Mallick

67. Kantamal: Kanhai Ch. Danga

68. Boudh: Saroj Pradhan

69. Baramba: Sambit Tripathy

70. Banki: Tusharkant Chakrabarti

71. Athagarh: Abhay Ku Barik

72. Choudwar-Cuttack: Nayan Kishore Mohanty

73. Niali: Chabi Mallick

74. Cuttack-Sadar: Prakash Ch. Sethi

75. Mahanga: Sumant Ghadei

76. Patkura: Tejeswar Parida

77. Aul: Krushna Ch Panda

78. Mahakalpada: Durga Prasanna Nayak

79. Paradeep: Sampad Ku Swain

80. Tirtol: Raj Kishore Behera

81. Nimapara – Pravati Parida

82. Puri – Jayanta Kumar Sarangi

83. Brahmagiri – Upasana Mohapatra

84. Satyabadi – Om Prakash Mishra

85. Pipili – Ashrit Kumar Pattnayak

86. Jayadev (SC) – Arabinda Dhali

87. Bhubaneswar Central – Jagannath Pradhan

88. Bhubaneswar North – Priyadarshi Mishra

89. Ekamra-Bhubaneswar – Babu Singh

90. Jatani – Biswaranjan Badajena

91. Chilika – Prithiviraj Harichandan

92. Ranpur – Tapas Ranjan Martha

93. Khandapada – Dusmanta Swain

94. Daspalla (SC) – Raghav Mallick

95. Nayagarh – Pratyusha Rajeswari Singh

96. Bhanjanagar – Pradyumna Kumar Nayak

97. Polasara – Gokula Nanda Mallick

98. Kabisuryanagar – Pratap Chandra Nayak

99. Khallikote (SC) – Purna Chandra Sethi

100. Chhatrapur (SC) – Krushna Chandra Nayak

101. Aska – Saroj Kumar Padhi

102. Surada – Nilamani Bisoyi

103. Hinjili – Sisir Mishra

104. Gopalpur – Bibhuti Bhusan Jena

105. Berhampur – K. Anil Kumar

106. Digaphandi – Sidhant Mohapatra

107. Chikiti: Manojaranjan Dyan Samantaray

108. Paralekhemundi: K Narayan Rao

109. Gunupur: Trinath Gomanga

110. Koraput: Raghuram Machha

111. Pottangi: Chaitanya Hantali

112. Malkangiri: Narsingh Madkami