BJD announces First List for Lok Sabha, Odisha Assembly Polls; Details Here

TNI Bureau: The ruling Biju Janata Dal (BJD) on Wednesday announced candidates for the upcoming General Elections in Odisha.

The BJD President Naveen Patnaik today announced the party’s first list of candidates for the upcoming Lok Sabha and Assembly Elections in Odisha.

List of Lok Sabha seat candidates:

1. Kalahandi: Lambodar Nial

2. Sambalpur: Pranab Prakash Das

3. Sundargarh: Dilip Tirkey

4. Mayurbhanj: Sudam Marndi

5. Kendrapada: Ansuman Mohanty

6. Nabarangpur: Pradeep Majhi

7. Bhubaneswar: Manmath Routray

8. Koraput: Kaushya Hikaka

9. Aska: Ranjita Sahu

List of Odisha Assembly Polls:

1. Bisam Cuttack: Jagannath Saraka

2. Gunupur: Raghunath Gamango

3. Rayagada: Anusaya Majhi

4. Bargarh: Debesh Acharya

5. Bijepur: Rita Sahu

6. Atabira: Snehangini Churia

7. Bhatli: Susant Singh

8. Jaleswar: Aswini Patra

9. Basta: Subhasini Jena

10. Bhandaripokhari: Sanjeeb Mallik

11. Bhadrak: Prafulla Samal

12. Basudevpur: Bishnubrata Routray

13. Dhamnagar: Dr Sanjay Das

14. Chandabali: Byomokesh Ray

15. Binjharpur: Pramila Mallik

16. Dharmashala: Pranab Balabantray

17. Jajpur: Sujata Sahu

18. Sukinda: Preetiranjan Gharai

19. Dhenkanal: Sudhir Ku Samal

20 Kamakhyanagar: Prafulla Mallik

21 Parjang: Nrusingha Sahu

22 Pallahara: Mukesh Pal

23. Chendipada: Susant Ku Behera

24. Sonepur: Niranjan Pujari

25. Loisingha: Nihar Behera

26. Patnagarh: Saroj Meher

27. Balangir: Kalikesh Singh Deo

28. Titlagarh: Tukuni Sahu

29. Nuapada: Rajendra Dholkia

30. Umerkote: Nabina Nayak

31. Jharigam: Ramesh Majhi

32. Nabarangpur: Kaushalya Pradhani

33. Dabugam: Manohar Randhari

34. Lanjigarh: Pradeep Dishari

35. Junagarh: Dibya Shankar Mishra

36. Dharmagarh: Pushpendra Singhdeo

37. Bhawanipatna: Latika Nayak

38. G Udyagiri: Saluga Pradhan

39. Kantamal: Mahidhar Rana

40. Boudh: Pradip Amat

41. Baramba: Debi Mishra

42. Banki: Debi Tripathy

43. Athagarh: Ranendra P Swain

44. Cuttack Choudwar: Sauvik Biswal

45. Niali: Pramod Mallik

46. Cuttack Sadar: Candra Sarathi Behera

47. Patkura: Arvind Mohapatra

48. Aul: Pratap Deb

49. Rajnagar: Dhruva Sahu

50. Mahakalpada: Atanu Sabyasachi Nayak

51. Puri: Sunil Mohanty

52. Brahmagiri: Uma Samantray

53. Satyabadi: Sanjay Das Burma

54. Pipli: Rudra Maharathy

55. Jatni: Bibhuti Balabantray

56. Ranpur: Satya Pradhan

57. Daspalla: Ramesh Behera

58. Nayagarh: Arun Ku Sahoo

59. Bhanjanagar: Bikram Arukha

60. Polsara: Srikant Sahu

61. Kabisuryanagar: Latika Pradhan

62. Chhatrapur: Subash Behera

63. Soroda: Sanghamitra Swain

64. Hinjili: Naveen Patnaik

65. Gopalpur: Bikram Panda

66. Digapahandi: Biplab Patro

67. Chikiti: Chinmayananda Srirup Deb

68. Kotpad: Chandrasekhar Majhi

69. Koraput: Raghuram Podal

70. Malkangiri: Manas Madkami

71. Ghasipura: Badri Patra

72. Patna: Jagannath Nayak