Petrol and Diesel Prices @ Odisha – October 19, 2021

Insight Bureau: Fuel price hikes continue unabated; Petrol and Diesel prices crossed Rs 100/ltr in all districts across Odisha.

Fuel Prices Today in All 30 Districts of Odisha:

👉 Angul: Petrol – Rs 108.25/litre; Diesel – Rs 104.58

👉 Balesore: Petrol – Rs 106.76/litre; Diesel – Rs 103.16

👉 Bargarh: Petrol – Rs 108.09/litre; Diesel – Rs 104.44

👉 Bhadrak: Petrol – Rs 107.32/litre; Diesel – Rs 103.69

👉 Bhubaneswar: Petrol – Rs 107.02/litre; Diesel – Rs 103.39

👉 Balangir: Petrol – Rs 109.27/litre; Diesel – Rs 105.58

👉 Boudh: Petrol – Rs 108.77/litre; Diesel – Rs 105.08

👉 Cuttack: Petrol – Rs 107.13/litre; Diesel – Rs 103.49

👉 Deogarh: Petrol – Rs 107.59/litre; Diesel – Rs 103.96

👉 Dhenkanal: Petrol – Rs 107.87/litre; Diesel – Rs 104.21

👉 Gajapati: Petrol – Rs 109.25/litre; Diesel – Rs 105.53

👉 Ganjam: Petrol – Rs 107.43/litre; Diesel – Rs 103.78

👉 Jagatsinghpur: Petrol – Rs 106.75/litre; Diesel – Rs 103.1

👉 Jajpur: Petrol – Rs 106.96/litre; Diesel – Rs 103.31

👉 Jharsuguda: Petrol – Rs 106.8/litre; Diesel – Rs 103.19

👉 Kalahandi: Petrol – Rs 109.48/litre; Diesel – Rs 105.78

👉 Kandhamal: Petrol – Rs 109.54/litre; Diesel – Rs 105.81

👉 Kendrapara: Petrol – Rs 106.44/litre; Diesel – Rs 102.81

👉 Keonjhar: Petrol – Rs 108.42/litre; Diesel – Rs 104.71

👉 Khordha: Petrol – Rs 107.02/litre; Diesel – Rs 103.39

👉 Koraput: Petrol – Rs 111.52/litre; Diesel – Rs 107.75

👉 Malkangiri: Petrol – Rs 112.36/litre; Diesel – Rs 108.56

👉 Mayurbhanj: Petrol – Rs 107.22/litre; Diesel – Rs 103.6

👉 Nabarangpur: Petrol – Rs 111.08/litre; Diesel – Rs 107.32

👉 Nayagarh: Petrol – Rs 107.53/litre; Diesel – Rs 103.88

👉 Nuapada: Petrol – Rs 109.74/litre; Diesel – Rs 106.04

👉 Puri: Petrol – Rs 107.05/litre; Diesel – Rs 103.42

👉 Rayagada: Petrol – Rs 110.92/litre; Diesel – Rs 107.14

👉 Sambalpur: Petrol – Rs 107.44/litre; Diesel – Rs 103.81

👉 Sonepur: Petrol – Rs 108.3/litre; Diesel – Rs 104.65

👉 Sundargarh: Petrol – Rs 107.33/litre; Diesel – Rs 103.71