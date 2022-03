Petrol And Diesel Prices @Odisha- March 28, 2022

Insight Bureau: Petrol and Diesel price hiked again in the country for the sixth time in the past seven days taking the total hike to Rs 4. Petrol and Diesel price in Bhubaneswar are Rs 106.08 and Rs 95.98 respectively.

Fuel Price in All 30 Districts of Odisha:

➡️Angul: Petrol- Rs 107.78/ litre ; Diesel- Rs 97.62

➡️Baleshwar : Petrol- Rs 106.12/ litre ; Diesel- Rs 96.04

➡️Bargarh : Petrol- Rs 107.04/ litre; Diesel- Rs 96.93

➡️Bhadrak : Petrol- Rs 106.61/ litre; Diesel- Rs 96.51

➡️Bhubaneswar : Petrol- Rs 106.08/ litre; Diesel- Rs 95.98

➡️Bolangir : Petrol- Rs 108.56/ litre; Diesel- Rs 98.39

➡️Boudh : Petrol- Rs 108.07/ litre; Diesel- Rs 97.90

➡️Cuttack : Petrol- Rs 106.16/ litre; Diesel- Rs 96.06

➡️Deogarh : Petrol- Rs 107.23/ litre; Diesel- Rs 97.11

➡️Dhenkanal : Petrol- Rs 106.87/ litre; Diesel- Rs 96.74

➡️Gajapati : Petrol- Rs 108.54/ litre; Diesel- Rs 98.35

➡️Ganjam : Petrol- Rs 106.65/ litre; Diesel- Rs 96.54

➡️Jagatsinghpur : Petrol- Rs 106.04/ litre; Diesel- Rs 95.93

➡️Jajpur : Petrol- Rs 106.58/ litre; Diesel- Rs 96.45

➡️Jharsuguda: Petrol- Rs 106.10/ litre; Diesel- Rs 96.02

➡️Kalahandi: Petrol- Rs 109.03/ litre; Diesel- Rs 98.84

➡️Kandhamal : Petrol- Rs 107.77/ litre; Diesel- Rs 97.61

➡️Kendrapara : Petrol- Rs 105.99/ litre; Diesel- Rs 95.88

➡️Keonjhar : Petrol- Rs 108.49/ litre; Diesel- Rs 98.28

➡️Khordha : Petrol- Rs 105.97/ litre; Diesel- Rs 95.88

➡️Koraput : Petrol- Rs 110.68/ litre; Diesel- Rs 100.43

➡️Malkangiri : Petrol- Rs 111.64/ litre; Diesel- Rs 101.36

➡️Mayurbhanj : Petrol- Rs 106.93/ litre; Diesel- Rs 96.82

➡️Nabarangapur : Petrol- Rs 111.02/ litre; Diesel- Rs 100.76

➡️Nayagarh : Petrol- Rs 106.36/ litre; Diesel- Rs 96.25

➡️Nuaparha : Petrol- Rs 108.83/ litre; Diesel- Rs 98.65

➡️Puri : Petrol- Rs 106.36/ litre; Diesel- Rs 96.25

➡️Rayagada: Petrol- Rs 109.90/ litre; Diesel- Rs 99.66

➡️Sambalpur : Petrol- Rs 106.12/ litre; Diesel- Rs 96.04

➡️Sonapur : Petrol- Rs 107.57/ litre; Diesel- Rs 97.44

➡️Sundargarh : Petrol- Rs 106.15/ litre; Diesel- Rs 96.08