BJD wins 73 NACs/Municipalities; 3 Municipal Corporations

Insight Bureau: After a landslide victory in Odisha Panchayat Polls, the Biju Janata Dal registered thumping win in the Odisha Municipal Elections.

The BJD has won 73 chairperson seats, while the BJP won 16, Congress bagged 7 seats and others got 9.

The Biju Janata Dal has bagged 1286 councillor seats out of 1,731. While the Bharatiya Janata Party won 311 seats, Congress won only 143 seats and others bagged 139 seats.

The ruling BJD has clinched the mayoral post in Berhampur, while it has gained massive leads in Bhubaneswar and Cuttack.

Urban Elections 2022 @ #Odisha

➡️ Corporators/Councillors – BJD 1286, BJP 311, Congress 143, Others 139. #TNI

➡️ Chairpersons – BJD 73, BJP 16, Congress 7, Others 9. #Insight

➡️ Mayors – Bhubaneswar – BJD, Cuttack – BJD, Berhampur – BJD

👉 Municipalities: Angul (BJD), Talcher (BJD), Jaleswar (BJD), Soro (BJP), Balasore (BJD), Biramitrapur (BJD), Rajgangapur (BJD), Sundargarh (BJP), Sonepur (BJD), Bargarh (BJD), Gunupur (Independent), Rayagada (BJD), Basudevpur (BJD), Bhadrak (Independent), Titlagarh (BJP), Balangir (BJD), Nayagarh (BJD), Umerkote (BJD), Nabarangpur (BJP), Deogarh (BJD), Dhenkanal (BJP), Baripada (BJD), Rairangpur (BJD), Paralakhemundi (BJP), Malkangiri (BJD), Pattamundai (BJD), Kendrapara (BJD), Koraput (BJD), Sunabeda (Independent), Jeypore (Congress), Phulbani (BJP), Hinjilicut (BJD), Bhawanipatna (BJD), Anandpur (BJD), Barbil (BJD), Joda (BJD), Keonjhargarh (BJP), Jatni (BJD), Khurda (BJD), Jagatsinghpur (Congress), Paradeep (BJD), Jajpur (BJD), Vyasanagar (BJD), Brajarajnagar (BJD), Jharsuguda (BJD), Belpahar (Congress). #TNI #Insight

👉NACs: Athamallick (BJD), Remuna (BJD), Nilagiri (BJD), Binika (BJD), Tarbha (BJD), Kuchinda (BJD), Redhakhol (BJP), Bijepur (BJD), Padampur (BJD), Barpali (Independent), Gudari (BJD), Chandbali (BJD), Dhamnagar (BJD), Konark (BJD), Pipili (BJD), Nimapada (BJD), Kantabanjhi (Congress), Patnagarh (BJD), Tusura (BJD), Khariar (Congress), Nuapada (Independent), Khariar Road (BJP), Boudhgarh (BJD), Ranapur (BJD), Daspalla (Independent), Khandapada (Independent), Bhuban (BJD), Kamakhyanagar (BJD), Karanjia (BJD), Udala (BJP), Kasinagar (BJD), Balimela (BJP), Kotpad (Congress), G. Udayagiri (BJD), Baligida (BJD), Ganjam (Independent), Polasara (BJD), Digapahandi (Congress), Buguda (BJD), Chikiti (BJD), Kodala (BJP), Surada (BJD), Aska (BJD), Belguntha (BJD), Purushottampur (Independent), Bhanjanagar (BJD), Rambha (BJP), Chhatrapur (BJP), Khallikot (BJD), Kabisuryanagar (BJD), Gopalpur (BJD), Kesinga (BJD), Junagarh (BJP), Dharamgarh (BJP), Champua (BJD), Balugaon (BJD), Banapur (BJD). #TheNewsInsight