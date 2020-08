Union Minister Dharmendra Pradhan tests positive for Covid-19

TNI Bureau: Union Minister Dharmendra Pradhan has tested positive for Covid-19. He has been admitted to Medanta Hospital in Gurugram.

The 51-year-old Petroleum & Natural Gas snd Steel Minister is said to be stable.

#COVID19 के लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। डाक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हूँ और स्वस्थ हूँ। — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) August 4, 2020

Earlier, Union Home Minister Amit Shah had tested positive for Coronavirus and admitted to Medanta.

Apart from Shah, Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan, Karnataka CM BS Yediyurappa, former Karnataka CM Siddaramaiah, and Tamil Nadu Governor Banwari Lal Purohit have also tested positive for CoronaVirus.