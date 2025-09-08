TNI Morning News Headlines – September 08, 2025

📌Odisha CM Majhi on two-day Delhi visit ahead of Vice-Presidential election.
📌BJD President Naveen Patnaik arrived in the national capital.
📌12-Year-Old minor boy murdered at madrasa in Nayagarh district; five juveniles detained.
📌Odia music composer Abhijit Majumdar remains in coma; likely to be shifted to Delhi AIIMS.
📌Pitru Paksha, dedicated to ancestors began on Monday and will continue for 15 days until Mahalaya.
📌Body of missing Chinese sailor fished out of sea in Paradip.
📌National Investigation Agency is carrying out searches in 22 locations across five states-Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and J&K.
📌BSF nabs Pakistani intruder at international border in Jammu’s RS Pura sector.
📌J&K: One terrorist killed during an anti-terror operation in the Guddar forest of Kulgam.
📌9 drown, 12 missing in separate incidents across Maharashtra during Ganesh idol immersions.
📌Yamuna flows below danger mark in Delhi.
📌Rajasthan sends Rs 5 crore aid for disaster relief work in Uttarakhand.
📌Nifty, Sensex open in green, Experts say improvement in Modi-Trump relation lifts sentiments.
📌US President Donald Trump said he is ready to impose second phase of sanctions against Russia.
