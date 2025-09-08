Nuapada MLA Rajendra Dholakia passes away

TNI Bureau: Former Minister and Nuapada MLA Rajendra Dholakia breathed his last Monday morning while undergoing treatment at a private hospital in Chennai. He was 69.

He had undergone a heart transplant and was admitted to MGM Hospital in Chennai for advanced treatment.

Dholakia was elected as an independent MLA in 2004. Later he won three more terms in 2009, 2019, and in 2024 in Biju Janata Dal (BJD) seat.

During Naveen Patnaik’s Government, Dholakia served as Minister of Planning and Convergence Department.