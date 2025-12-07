Trending
- Major Fire at Goa Nightclub; 23 Dead, 50 Injured
- India Win 3rd ODI; Clinch Series 2-1
- TNI Evening News Headlines – December 06, 2025
- PiN Barta – Prayaskanti Samal in BJP
- Govt Caps Airfares at ₹18,000 for Long-Distance Flights Amid Disruptions
- Sasmit Patra Flags Shortfalls in Rural Development Funds for Odisha
- Repeated Cancellation of Exams in Odisha: Naveen expresses Concerns
- Saptagiri introduces Special Financial Assistance Bill for Odisha’s KBK Region
- Civil Aviation Ministry imposes Airfare Limits to Prevent Passenger Exploitation
- State Launches Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana, Extends ₹51,000 Aid to Brides
Prev Post
Comments are closed.