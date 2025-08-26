BJD President Naveen Patnaik appoints BCJD & BYJD Office-bearers

TNI Bureau: Biju Janata Dal (BJD) president Naveen Patnaik on Tuesday appointed office-bearers of Biju Chhatra Janata Dal (BCJD) and Biju Yuba Janata Dal (BYJD).
While Ipsita Sahu has been appointed BCJD President, Debesh Acharya has been posted as Senior General Secretary (Students Affairs) with immediate effect.
Likewise, Naveen appointed Debi Ranjan Tripathy, Subhasis Khuntia and Souvic Biswal as General Secretaries (Students Affairs).
Similarly, Chinmaya Sahu has been appointed as the President of Biju Yuba Janata Dal (BYJD) with immediate effect while Byomakesh Ray as Senior General Secretary.
Patnaik also posted Rajendra Kumar Sahoo, Amaresh Patri and Sanjit Mohanty as General Secretaries of youth affairs.
