TNI Morning News Headlines – September 09, 2025

By Sagarika Satapathy
All BJP MPs from Odisha are all together before going to vote for the Vice Presidential election. Chief Minister Mohan Charan Majhi and two Union Ministers were also present.
📌50 kg of plastic removed from cow’s stomach after four-hour surgery in Berhampur.
 
📌Polling begins for Vice-President Election with PM Modi casting first vote; numbers back NDA.
 
📌After casting vote in VP polls, PM Modi leaves for Himachal Pradesh and Punjab to review floods.
 
📌BRS, BJD and Shiromani Akali Dal have decided to abstain from voting in the election.
 

📌ISRO Chairman V. Narayanan says, “During Operation Sindoor, all satellites were working 24/7 perfectly and enabling the requirements.”
 
📌Actor Aishwarya Rai Bachchan urges Delhi HC to restrain people from unauthorisedly using her name, images, AI-generated porn content.
 
📌Israel military urges full evacuation of Gaza City ahead of expanded military operation.
 
📌Nepal lifts social media ban after violent protests by GenZ against corruption and gag order. At least 19 people died in the clashes.
 
