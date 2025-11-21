TNI Morning News Headlines – November 21, 2025

📌Suspected Jaundice outbreak raises alarm as 5 die at Padakapadu village in Rayagada districts.
📌Devotees light lamps in Shri Jagannath Temple in puri and the areas around Shree Gundicha Temple on the occasion of Dev Diwali.
📌President Droupadi Murmu to address to Odisha Legislative Assembly on November 27.
📌The Board of Secondary Education (BSE), Odisha extends matric form fill-up deadline to November 28.
📌Union Education Minister Dharmendra Pradhan to visit Odisha on November 21-22.
📌Eviction drive continues in Bhubaneswar: 562 structures cleared, road project set to begin soon.
📌Mukhi becomes first India-born Cheetah to reproduce; gives birth to five cubs at Kuno.
📌5.5 magnitude earthquake hit Bangladesh on Friday at around 10.10 am; tremors felt in West Bengal, adjoining areas.
📌Major crackdown on coal mafia; ED raids over 40 locations in Jharkhand, West Bengal.
📌Delhi: Prime Minister Narendra Modi emplanes for Johannesburg, South Africa, to attend the 20th G20 Leaders’ Summit.
📌Delhi air quality improves slightly; AQI stands at 370, remains in ‘very poor’ category.
📌Tirumala, Andhra Pradesh: President Droupadi Murmu visits Sri Venkateswara Swamy Temple.
📌US president Donal Trump’s son Donald Trump Jr visits Vantara, a wildlife rescue and rehabilitation centre at Jamnagar in Gujarat.
