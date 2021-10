Petrol And Diesel Prices @ Odisha – October30, 2021

Insight Bureau: Fuel Prices reaches all-time high. Petrol and diesel prices rose on Saturday across the country. Petrol and diesel have increased by 35 paise each in the last 24 hours. Petrol price in Malkangiri has been recorded at Rs 115.55 per litre while the diesel price has been recorded at Rs 112.01 per litre.

Fuel Price in All 30 Districts of Odisha:

➡️Angul: Petrol- Rs 111.20/ litre ; Diesel- Rs 107.79

➡️Baleshwar : Petrol- Rs 110.10/ litre ; Diesel- Rs 106.75

➡️Bargarh : Petrol- Rs 111.22/ litre; Diesel- Rs 107.84

➡️Bhadrak : Petrol- Rs 110.88/ litre; Diesel- Rs 107.50

➡️Bhubaneswar : Petrol- Rs 109.96/ litre; Diesel- Rs 106.60

➡️Bolangir : Petrol- Rs 111.80/ litre; Diesel- Rs 108.40

➡️Boudh : Petrol- Rs 112.24/ litre; Diesel- Rs 108.80

➡️Cuttack : Petrol- Rs 110.32/ litre; Diesel- Rs 106.94

➡️Deogarh : Petrol- Rs 110.94/ litre; Diesel- Rs 107.57

➡️Dhenkanal : Petrol- Rs 111.02/ litre; Diesel- Rs 107.62

➡️Gajapati : Petrol- Rs 111.89/ litre; Diesel- Rs 108.46

➡️Ganjam : Petrol- Rs 111.44/ litre; Diesel- Rs 108.03

➡️Jagatsinghpur : Petrol- Rs 110.01/ litre; Diesel- Rs 106.63

➡️Jajpur : Petrol- Rs 110.46/ litre; Diesel- Rs 107.06

➡️Jharsuguda: Petrol- Rs 110.22/ litre; Diesel- Rs 106.88

➡️Kalahandi: Petrol- Rs 113.24/ litre; Diesel- Rs 109.79

➡️Kandhamal : Petrol- Rs 112.38/ litre; Diesel- Rs 108.93

➡️Kendrapara : Petrol- Rs 109.80/ litre; Diesel- Rs 106.43

➡️Keonjhar : Petrol- Rs 112.14/ litre; Diesel- Rs 108.68

➡️Khordha : Petrol- Rs 109.96/ litre; Diesel- Rs 106.60

➡️Koraput : Petrol- Rs 114.58/ litre; Diesel- Rs 111.08

➡️Malkangiri : Petrol- Rs 115.55/ litre; Diesel- Rs 112.01

➡️Mayurbhanj : Petrol- Rs 110.42/ litre; Diesel- Rs 107.06

➡️Nabarangapur : Petrol- Rs 114.93/ litre; Diesel- Rs 111.41

➡️Nayagarh : Petrol- Rs 110.40/ litre; Diesel- Rs 107.02

➡️Nuaparha : Petrol- Rs 112.77/ litre; Diesel- Rs 109.33

➡️Puri : Petrol- Rs 110.15/ litre; Diesel- Rs 106.79

➡️Rayagada: Petrol- Rs 113.03/ litre; Diesel- Rs 109.55

➡️Sambalpur : Petrol- Rs 110.62/ litre; Diesel- Rs 107.26

➡️Sonapur : Petrol- Rs 111.12/ litre; Diesel- Rs 107.74

➡️Sundargarh : Petrol- Rs 110.42/ litre; Diesel- Rs 107.0