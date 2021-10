Petrol and Diesel Prices @ Odisha – October 20,2021

Insight Bureau: Petrol & Diesel prices continue to increase across the country while Odisha remains one of the most affected states. Both petrol & diesel were hiked by 35 paise each today.

Fuel Prices Today in All 30 Districts of Odisha:

➡️ Angul: Petrol- Rs 109.13/ litre ; Diesel- Rs 105.46

➡️ Baleshwar : Petrol- Rs 107.47/ litre ; Diesel- Rs 103.88

➡️ Bargarh : Petrol- Rs 108.24/ litre; Diesel- Rs 104.63

➡️ Bhadrak : Petrol- Rs 107.72/ litre; Diesel- Rs 104.13

➡️ Bhubaneswar : Petrol- Rs 107.10/ litre; Diesel- Rs 103.50

➡️ Bolangir : Petrol- Rs 109.23/ litre; Diesel- Rs105.58

➡️ Boudh : Petrol- Rs 109.40/ litre; Diesel- Rs 105.73

➡️ Cuttack : Petrol- Rs 107.48/ litre; Diesel- Rs 103.87

➡️ Deogarh : Petrol- Rs 108.29/ litre; Diesel- Rs 104.68

➡️ Dhenkanal : Petrol- Rs 108.19/ litre; Diesel- Rs 104.56

➡️ Gajapati : Petrol- Rs 109.60/ litre; Diesel- Rs 105.92

➡️ Ganjam : Petrol- Rs 108.60/ litre; Diesel- Rs 104.96

➡️ Jagatsinghpur : Petrol- Rs 106.6/ litre; Diesel- Rs 103.04

➡️ Jajpur : Petrol- Rs 107.86/ litre; Diesel- Rs 104.22

➡️ Jharsuguda: Petrol- Rs 107.78/ litre; Diesel- Rs 104.18

➡️ Kalahandi: Petrol- Rs 110.34/ litre; Diesel- Rs 106.66

➡️ Kandhamal : Petrol- Rs 108.82/ litre; Diesel- Rs 105.17

➡️ Kendrapara : Petrol- Rs 107.06/ litre; Diesel- Rs 103.45

➡️ Keonjhar : Petrol- Rs 108.70/ litre; Diesel- Rs 105.03

➡️ Khordha : Petrol- Rs 107.10/ litre; Diesel- Rs 103.50

➡️ Koraput : Petrol- Rs 111.75/ litre; Diesel- Rs 108.01

➡️ Malkangiri : Petrol- Rs 112.71/ litre; Diesel- Rs 108.94

➡️ Mayurbhanj : Petrol- Rs 108.55/ litre; Diesel- Rs 104.92

➡️ Nabarangapur : Petrol- Rs 111.94/ litre; Diesel- Rs 108.19

➡️ Nayagarh : Petrol- Rs 107.57/ litre; Diesel- Rs 103.96

➡️ Nuaparha : Petrol- Rs 109.93/ litre; Diesel- Rs 106.26

➡️ Puri : Petrol- Rs 107.54/ liter/ litre; Diesel- Rs 103.94

➡️ Rayagada: Petrol- Rs 110.99/ litre; Diesel- Rs 107.26

➡️ Sambalpur : Petrol- Rs 107.70/ litre; Diesel- Rs 104.11

➡️ Sonepur : Petrol- Rs 108.77/ litre; Diesel- Rs 105.14

➡️ Sundargarh : Petrol- Rs 108.73/ litre; Diesel- Rs 105.10