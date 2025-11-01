बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’: जनता से वादों का नया भरोसा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आने वाले चुनावों के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है। इस पत्र को पार्टी ने जनता के सामने अपने वादों और नीतियों का दस्तावेज़ बताया है। हर चुनाव में बीजेपी का संकल्प पत्र जनता से किए जाने वाले वादों का आधार होता है, और इस बार भी पार्टी ने विकास, रोज़गार, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता में रखा है।

इस संकल्प पत्र में पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि उसका लक्ष्य “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के सिद्धांत पर टिका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने देश में कई योजनाएँ चलाई हैं — जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना आदि — और अब पार्टी का वादा है कि इन योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा।

बीजेपी ने इस बार किसानों के लिए भी विशेष घोषणाएँ की हैं। पार्टी का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास जारी रहेगा और कृषि क्षेत्र को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा ताकि युवाओं को भी खेती में रोज़गार के अवसर मिलें।

Support Independent Journalism? Keep us live.

महिलाओं को लेकर बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उसकी प्राथमिकता है। पार्टी ने हर राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ शुरू करने का वादा किया है। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को भी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र का अहम हिस्सा बनाया है।

रोज़गार के मोर्चे पर बीजेपी ने युवाओं को नए अवसर देने का भरोसा दिलाया है। पार्टी का कहना है कि औद्योगिक विकास, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के ज़रिए करोड़ों युवाओं को काम मिलेगा।

विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी अपने पुराने वादे पूरे नहीं कर सकी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसने जितना कहा, उससे ज़्यादा किया। अब देखना यह होगा कि जनता इस बार बीजेपी के इन वादों पर कितना भरोसा जताती है और क्या यह संकल्प पत्र जनता के दिलों तक पहुँच पाता है या नहीं।

बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज़ नहीं बल्कि जनता के विश्वास का प्रतीक है। इसमें विकास, राष्ट्रवाद और जनकल्याण की झलक दिखाई देती है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो इन वादों पर कितना भरोसा करती है और क्या फिर से बीजेपी को सत्ता सौंपने का मन बनाती है।