TNI Evening News Headlines – October 23, 2025

By Sagarika Satapathy
Bhubaneswar to host 84th Indian Road Congress from November 7 to 10 at Janata Maidan; Union Minister Nitin Gadkari is scheduled to participate it.
📌BJP leader Pitabash Panda murder case: Absconding accused Sudarshan Jena surrenders.
 
📌Vedanta Group Chairman Anil Agarwal met Odisha CM Mohan Majhi.
 
📌Vedanta to invest project at Rs 1 Lakh crore in Odisha which will generate over 1 lakh direct and indirect employment opportunities.
 
📌Traffic restrictions imposed in Cuttack for Kali Puja immersion procession on October 24–25.
 
📌Nuapada bypoll campaign: BJP assigns zone responsibilities to 8 ministers.

📌Mahagathbandhan announced RJD leader Tejashwi Yadav as its chief ministerial face for Bihar Election.
 
📌ECI directs State CEOs to finalise preparations for nationwide SIR.
 
📌Prime Minister Narendra Modi interacted with party workers from Bihar through “Mera Booth Sabse Majboot” programme.
 
📌Adelaide ODI: Australia beat India by two wickets to take an unassailable 2-0 lead in the three-match ODI series.
 
📌Women’s World Cup: India posts 340/3, setting a target of 325 runs against New Zealand.
 
