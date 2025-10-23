TNI Evening News Headlines – October 23, 2025

📌Bhubaneswar to host 84th Indian Road Congress from November 7 to 10 at Janata Maidan; Union Minister Nitin Gadkari is scheduled to participate it.
📌BJP leader Pitabash Panda murder case: Absconding accused Sudarshan Jena surrenders.
📌Vedanta Group Chairman Anil Agarwal met Odisha CM Mohan Majhi.
📌Vedanta to invest project at Rs 1 Lakh crore in Odisha which will generate over 1 lakh direct and indirect employment opportunities.
📌Traffic restrictions imposed in Cuttack for Kali Puja immersion procession on October 24–25.
📌Nuapada bypoll campaign: BJP assigns zone responsibilities to 8 ministers.
📌Mahagathbandhan announced RJD leader Tejashwi Yadav as its chief ministerial face for Bihar Election.
📌ECI directs State CEOs to finalise preparations for nationwide SIR.
📌Prime Minister Narendra Modi interacted with party workers from Bihar through “Mera Booth Sabse Majboot” programme.
📌Adelaide ODI: Australia beat India by two wickets to take an unassailable 2-0 lead in the three-match ODI series.
📌Women’s World Cup: India posts 340/3, setting a target of 325 runs against New Zealand.
