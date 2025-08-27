Former BJD MP Pinaki Mishra is accused of Financial Irregularities, Money Laundering & Raising Sensitive Defence Queries in Parliament, reports National Media. Probe already initiated.
Trending
- Pinaki Mishra in Deep Trouble
- Vaishnodevi Landslide: 32 Dead; Several Injured
- Odisha Vigilance Arrests Assistant Commissioner of State Tax Sarita Barik
- Gopabandhu Sambadika Bima Yojana Application Date Extended
- TNI Daily Digest – August 26, 2025
- Odisha Vigilance Nabs Assistant Commissioner of State Tax Sarita Barik
- Nuakhai Festival 2025: Odisha Govt Declares August 29 Holiday
- BJD President Naveen Patnaik appoints BCJD & BYJD Office-bearers
- Five Dead, 14 Injured as Landslide Hits Vaishno Devi Route in Reasi
- Odisha Govt forms Shree Jagannatha Temple Managing Committee, Check Details
Comments are closed.