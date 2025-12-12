Trending
- PiN Barta – New UP BJP Chief on Dec 14; National President after Makar Sankranti
- TNI Evening News Headlines – December 11, 2025
- E-Cigarette Scandal hits Parliament; BJP slams TMC
- Odia Student Sexually Assaulted in Andhra Pradesh; Two Professors Arrested
- CPI(M) MLA Laxman Munda opposes Steep Salary & Allowances Hike of MLAs
- BJD Forms Fact-Finding Team to Probe Violence in Malkangiri
- PiN Barta – CM, Ministers, MLAs send a Wrong Message
- Goa Fire Tragedy: Nightclub Owners Luthra Brothers detained in Thailand
- Journalist Ashok Palei Passes Away in a Road Accident
- TNI Morning News Headlines – December 11, 2025
