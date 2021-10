Petrol And Diesel Prices @ Odisha – October 27, 2021

Insight Bureau: Fuel Price hikes continue unabated; petrol and diesel prices increase on Friday After two-day pause. Oil companies have once again hiked the prices of petrol and diesel by 31 to 35 paise per litre while diesel prices surged by 33 to 37 paise per litre. The rate of petrol and diesel price hit an all-time high.

Fuel Price in All 30 Districts of Odisha:

➡️Angul: Petrol- Rs 110.51/ litre ; Diesel- Rs 107.03

➡️Baleshwar : Petrol- Rs 109.29/ litre ; Diesel- Rs 105.84

➡️Bargarh : Petrol- Rs 110.68/ litre; Diesel- Rs 107.19

➡️Bhadrak : Petrol- Rs 109.81/ litre; Diesel- Rs 106.35

➡️Bhubaneswar : Petrol- Rs 108.89/ litre; Diesel- Rs 105.44

➡️Bolangir : Petrol- Rs 110.46/ litre; Diesel- Rs 106.98

➡️Boudh : Petrol- Rs 111.18/ litre; Diesel- Rs 107.65

➡️Cuttack : Petrol- Rs 109.42/ litre; Diesel- Rs 105.95

➡️Deogarh : Petrol- Rs 109.55/ litre; Diesel- Rs 106.10

➡️Dhenkanal : Petrol- Rs 109.89/ litre; Diesel- Rs 106.41

➡️Gajapati : Petrol- Rs 111.68/ litre; Diesel- Rs 108.13

➡️Ganjam : Petrol- Rs 110.16/ litre; Diesel- Rs 106.67

➡️Jagatsinghpur : Petrol- Rs 109.04/ litre; Diesel- Rs 105.57

➡️Jajpur : Petrol- Rs 109.16/ litre; Diesel- Rs 105.68

➡️Jharsuguda: Petrol- Rs 109.02/ litre; Diesel- Rs 105.59

➡️Kalahandi: Petrol- Rs 112.50/ litre; Diesel- Rs 108.94

➡️Kandhamal : Petrol- Rs 111.31/ litre; Diesel- 107.78

➡️Kendrapara : Petrol- Rs 108.97/ litre; Diesel- Rs 105.50

➡️Keonjhar : Petrol- Rs 110.47/ litre; Diesel- Rs 106.94

➡️Khordha : Petrol- Rs 108.89/ litre; Diesel- Rs 105.44

➡️Koraput : Petrol- Rs 113.28/ litre; Diesel- Rs 109.69

➡️Malkangiri : Petrol- Rs 114.48/ litre; Diesel- Rs 110.86

➡️Mayurbhanj : Petrol- Rs 109.24/ litre; Diesel- Rs 105.80

➡️Nabarangapur : Petrol- Rs 113.52/ litre; Diesel- Rs 109.93

➡️Nayagarh : Petrol- Rs 109.34/ litre; Diesel- Rs 105.87

➡️Nuaparha : Petrol- Rs 111.75/ litre; Diesel- Rs 108.22

➡️Puri : Petrol- Rs 109.18/ litre; Diesel- Rs 105.72

➡️Rayagada: Petrol- Rs 113.04/ litre; Diesel- Rs 109.45

➡️Sambalpur : Petrol- Rs 109.61/ litre; Diesel- Rs 106.16

➡️Sonapur : Petrol- Rs 110.20/ litre; Diesel- Rs 106.73

➡️Sundargarh : Petrol- Rs 109.82/ litre; Diesel- Rs 106.37