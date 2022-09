Odisha govt announces chairpersons of dist planning committee; Check full list here

TNI Bureau: Odisha government has announced the appointment of chairpersons of districts planning committee on Friday, September 23.

Various MLAs and Ministers are there in the planning committee.

Here’s the full details-

1. Ashok Chandra Panda- Angul

2. Rohit Pujari- Balangir

3. Ananta Das – Balasore

4. Debesh Acharya – Bargarh

5. Byomakesh Ray – Bhadrak

6. Mahidhar Rana – Boudh

7. Pramod Kumar Mallick – Cuttack

8. Rajendra Dholkia – Deogarh

9. Basanti Hembram – Dhenkanal

10. Jagannath Sarka – Gajapati

11. Prafulla Mallick- Ganjam

12. Pramila Mallick – Jagatsinghpur

13. Samir Ranjan Dash – Jajpur

14. Pritiranjan Ghadei – Jharsuguda

15. Naba Kisore Das – Kalahandi

16. Srikanta Sahu – Kandhamal

17. Ranendra Pratap Swain – Kendrapara

18. Jagannath Naik – Keonjhar

19. Shri Rajendra Kumar Sahoo – Khordha

20. Raghu Ram Padal – Koraput

21. Tusharkanti Behera – Malkangiri

22. Aswini Patra – Mayurbhanj

23. Manohara Randhari – Nabarangpur

24. Satyanarayan Pradhan – Nayagarh

25. Tukuni Sahoo – Nuapada

26. Nirajan Pujari – Puri

27. Atanu Sabyasachi Navak – Rayagada

28. Pratap Keshari Deb – Sambalpur

29. Pradip Kumar Amata – Subarnapur

30. Sarada Prasad Nayak – Sundargarh