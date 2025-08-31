Odisha Govt announces 7 New Municipalities and 16 NACs 

By Raj Sebastian

TNI Bureau: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi announced as many as 7 new Municipalities and 16 Notified Area Councils (NACs) on Sunday.

The Chief Minister made the announcement while taking part in the Self-Governance Day celebrations held at the Railway Auditorium in Bhubaneswar.

New Municipalities:

  • Karanjia of Mayurbhanj district
  • Boudh of Boudh district
  • Bhanjanagar, Aska, Chhatrapur, Kabisuryanagar, Polasara of Ganjam district

New NACs:

  • Loisingha of Balangir district
  • Sohela of Bargarh district
  • Badamba, Narasinghpur and Salepur of Cuttack district
  • Gondia of Dhenkana district
  • Jagannathprasad and Patrapur of Ganjam district
  • Chandikhole of Jajpur districts
  • Narla and Jayapatna of Kalahandi district
  • Tangi of Khordha district
  • Borigumma of Koraput
  • Kaptipada, Jashipur and Rasgovindpur of Mayurbhanj district

