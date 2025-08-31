Odisha Govt announces 7 New Municipalities and 16 NACs 

TNI Bureau: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi announced as many as 7 new Municipalities and 16 Notified Area Councils (NACs) on Sunday.
The Chief Minister made the announcement while taking part in the Self-Governance Day celebrations held at the Railway Auditorium in Bhubaneswar.
New Municipalities:
- Karanjia of Mayurbhanj district
- Boudh of Boudh district
- Bhanjanagar, Aska, Chhatrapur, Kabisuryanagar, Polasara of Ganjam district
📌 Odisha CM Mohan Majhi announces 7 New Municipalities in the State – Karanjia, Boudh, Bhanjanagar, Aska, Chhatrapur, Kabisuryanagar, Polasara. #TNI #Insight
— TNI (@TNITweet) August 31, 2025
New NACs:
- Loisingha of Balangir district
- Sohela of Bargarh district
- Badamba, Narasinghpur and Salepur of Cuttack district
- Gondia of Dhenkana district
- Jagannathprasad and Patrapur of Ganjam district
- Chandikhole of Jajpur districts
- Narla and Jayapatna of Kalahandi district
- Tangi of Khordha district
- Borigumma of Koraput
- Kaptipada, Jashipur and Rasgovindpur of Mayurbhanj district
🔴 Odisha Govt announces 16 New NACs – Loisingha, Sohela, Badamba, Narasinghpur, Salepur, Gondia, Jagannathprasad, Patrapur, Chandikhole, Narla, Jayapatna, Tangi, Boriguma, Kaptipada, Jashipur, Rasgovindpur. #TNI #Insight
— TNI (@TNITweet) August 31, 2025
Comments are closed.