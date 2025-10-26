चुनाव आयोग करेगा बड़ा ऐलान: 10 से 15 राज्यों में शुरू होगा मतदाता सूची सुधार अभियान (एसआईआर)

चुनाव आयोग सोमवार को पूरे देश के लिए एसआईआर (Special Intensive Revision) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकता है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को बेहतर बनाने और नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए शुरू की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में यह अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची पूरी तरह से सही, साफ और अद्यतन हो।

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम को आयोग एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया, पहले चरण में शामिल राज्यों और आगे की योजना के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

देश के कई राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह कदम चुनावी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है।

एसआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है?

एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का मकसद मतदाता सूची को सही करना और नए मतदाताओं को जोड़ना है। इस प्रक्रिया में—

पुराने नामों की जांच होगी, गलत या दोहराए गए नाम हटाए जाएंगे, और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के नाम जोड़े जाएंगे।

चुनाव आयोग ने बताया है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। आयोग का कहना है कि इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश का हर योग्य नागरिक मतदान कर सके और किसी का नाम गलती से छूटे नहीं।

इस अभियान से न केवल मतदाता सूची में सुधार होगा, बल्कि आगामी चुनावों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी।

कुल मिलाकर, एसआईआर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।