Prime Minister Narendra Modi launched Rs 1 Lakh Crore Viksit Bharat Rozgaar Yojana to boost Youth Employment.
Trending
- PM Modi announces Incentives for Youths joining Private Sector
- PM Modi hails RSS’ Contribution in Nation Building
- PM Modi Launches ₹1 Lakh Crore Viksit Bharat Rozgaar Yojana to Boost Youth Employment
- TNI Daily Digest – August 14, 2025
- J&K Kishtwar Cloudburst: Around 40 feared Dead, over 100 Injured
- TNI Evening News Headlines – August 14, 2025
- Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai inaugurates Purandar Mishra’s Sindoor Park
- Arun Sahoo’s Book ‘Saita Sata’ and Video Song ‘Behal Barsha’ Launched
- ‘Bihar SIR’ Row: Supreme Court asks EC to Publish All Deleted Names with Reasons
- 1090 Personnel including 31 from Odisha to get Gallantry and Service Medals
Comments are closed.