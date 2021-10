Petrol And Diesel Prices @ Odisha – October26, 2021

Insight Bureau: Petrol and diesel prices have remained constant after six consecutive days of hike in Bhubaneswar on Tuesday. Today petrol price in Bhubaneswar has been recorded at Rs 108.55 per litre while the diesel price has been recorded at Rs 105.07 per litre .

Fuel Price in All 30 Districts of Odisha:

➡️Angul: Petrol- Rs 109.91/ litre ; Diesel- Rs 106.38

➡️Baleshwar : Petrol- Rs 108.54/ litre ; Diesel- Rs 105.08

➡️Bargarh : Petrol- Rs 109.72/ litre; Diesel- Rs 106.22

➡️Bhadrak : Petrol- Rs 109.26/ litre; Diesel- Rs 105.77

➡️Bhubaneswar : Petrol- Rs 108.55/ litre; Diesel- Rs 105.07

➡️Bolangir : Petrol- Rs 111.13/ litre; Diesel- Rs 107.58

➡️Boudh : Petrol- Rs 110.54/ litre; Diesel- Rs 106.99

➡️Cuttack : Petrol- Rs 108.91/ litre; Diesel- Rs 105.42

➡️Deogarh : Petrol- Rs 109.36/ litre; Diesel- Rs 105.88

➡️Dhenkanal : Petrol- Rs 109.34/ litre; Diesel- Rs 105.84

➡️Gajapati : Petrol- Rs 111.02/ litre; Diesel- Rs 107.45

➡️Ganjam : Petrol- Rs 109.89/ litre; Diesel- Rs 106.37

➡️Jagatsinghpur : Petrol- Rs 108.06/ litre; Diesel- Rs 104.58

➡️Jajpur : Petrol- Rs 109.20/ litre; Diesel- Rs 105.68

➡️Jharsuguda: Petrol- Rs 108.57/ litre; Diesel- Rs 105.11

➡️Kalahandi: Petrol- Rs 111.84/ litre; Diesel- Rs 108.27

➡️Kandhamal : Petrol- Rs 111.31/ litre; Diesel- 107.73

➡️Kendrapara : Petrol- Rs 108.48/ litre; Diesel- Rs 104.99

➡️Keonjhar : Petrol- Rs 110.25/ litre; Diesel- Rs 106.69

➡️Khordha : Petrol- Rs 108.55/ litre; Diesel- Rs 105.07

➡️Koraput : Petrol- Rs 113.62/ litre; Diesel- Rs 109.99

➡️Malkangiri : Petrol- Rs 114.13/ litre; Diesel- Rs 110.47

➡️Mayurbhanj : Petrol- Rs 110.08/ litre; Diesel- Rs 106.56

➡️Nabarangapur : Petrol- Rs 112.77/ litre; Diesel- Rs 109.16

➡️Nayagarh : Petrol- Rs 109.30/ litre; Diesel- Rs 105.79

➡️Nuaparha : Petrol- Rs 111.51/ litre; Diesel- Rs 107.95

➡️Puri : Petrol- Rs 108.73/ litre; Diesel- Rs 105.25

➡️Rayagada: Petrol- Rs 112.69/ litre; Diesel- Rs 109.06

➡️Sambalpur : Petrol- Rs 108.65/ litre; Diesel- Rs 105.19

➡️Sonapur : Petrol- Rs 110.19/ litre; Diesel- Rs 106.68

➡️Sundargarh : Petrol- Rs 109.65/ litre; Diesel- Rs 106.16