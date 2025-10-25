सोने के भाव क्यों घटे? और सोना खरीदने का सही टाइम क्या है?
सोना (गोल्ड) हमेशा से सुरक्षित निवेश के रूप में माना गया है। लेकिन हाल ही में इसके भाव अचानक गिरने लगे हैं और आपने भी यह महसूस किया होगा कि “सोने की चांदी फिर उतर गई” वाली बातें बढ़ रही हैं। चलिए जानते हैं क्यों भाव घटे और कब सोना खरीदना समझदारी होगी – कुछ भावुक, लेकिन सच-साधा अंदाज़ में।
1. सोने के भाव में गिरावट के प्रमुख कारण
जब सोना गिर रहा है, तब सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि कई वजहें मिल-जुलकर काम करती हैं। नीचे कुछ मुख्य कारण दिए हैं:
मुनाफा वसूली (Profit-Booking)
पिछले कुछ समय में सोने ने बहुत अच्छा बढ़ावा दिखाया था। जब किसी चीज़ की कीमत बहुत ऊपर चली जाए, तो निवेशक “ठीक है, अब मीठा बढ़ गया है, बेचकर निकल लेते हैं” कहकर बिकवाली करते हैं। यही मुनाफा वसूली सोने की गिरावट का एक प्रमुख कारण है।
मजबूत डॉलर और बढ़ती ब्याज दरें
जैसे-जैसे Federal Reserve (अमेरिका की सेंट्रल बैंक) या अन्य देशों की बैंकें ब्याज दरें बढ़ाती या डॉलर मजबूत होता है, सोने की “हेराफेरी” कम हो जाती है। क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता, उसे रखना आसान नहीं होता जब विकल्पों में ब्याज देने वाले निवेश हों।
शांति-संबंधी या व्यापार संबंधी आशाएं
सुरक्षित-मुद्दा (safe-haven) के रूप में सोने की मांग तब बढ़ती है जब दुनिया में अनिश्चितता हो – युद्ध, व्यापार युद्ध, महंगाई, आदि। लेकिन जब लगता है कि “ठीक हो जाएगा”, जैसे China-United States के बीच व्यापार संबंध शांत होंगे, तो सोने की चमक कुछ फीकी पड़ सकती है।
स्थानीय मांग में कमी
भारत जैसे देशों में जहाँ सोने की मांग हमेशा उत्सव-और शादी-के लिए रहती है, जब भाव बहुत ऊँचे होते हैं या उपभोक्ता डरने लगते हैं- तभी मांग कम हो जाती है। इससे सोने के भाव पर दबाव पड़ता है।
2. “अचानक” जैसा महसूस होने वाला गिरावट क्यों?
हो सकता है आपको महसूस हो कि जैसे अचानक सोने की कीमतों में गिरावट आ गई। वास्तव में यह अचानक नहीं बल्कि निम्न-कारणों से निमित्तित है:
बहुत तीव्र वृद्धि के बाद तकनीकी सुधार लगना लाजिमी है – जैसे कोई लंबे-समय की दौड़ के बाद थकने लगे।
बड़े निवेशक (बैंक, फंड)- सोने में बड़ी-बड़ी पोजीशन (स्थिति) रखते हैं। जब उन्हें लगे कि “अब आगे बढ़ना मुश्किल”, तो वह बेचते हैं और इससे कीमतें नीचे आती हैं।
वैश्विक आर्थिक संकेत- जैसे अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा, डॉलर का इंडेक्स बढ़ना- तुरंत असर डालते हैं। जैसे ही “अपडेट” आता है- बाजार सुस्त या डर के एहसास से बढ़कर- प्रतिक्रिया करता है।
इसलिए “अचानक” अपने-आप नहीं हुआ, बल्कि इनता-बहुत कारणों का मिल-जुल कर असर है।
3. क्या अभी सोना खरीदने का सही समय है?
यहाँ कोई रहस्य नहीं है- लेकिन कुछ बिंदुओं को समझना ज़रूरी है। भाव नीचे आए हों = अवसर हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं कि “सस्ता मिला सो ले लिया”। नीचे कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं:
यदि आपका उद्देश्य लंबे समय के लिए निवेश है (१०-२० साल या शादी-वाली जमा राशि आदि), तो जब भाव थोड़े नीचे हों, तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदना समझदारी हो सकती है।
अगर भाव बहुत ऊँचे हों और आपको लग रहा हो कि “अभी गिर सकता है”, तो इंतज़ार करना भी वाजिब है। मगर पुरा इंतज़ार करना भी भूल हो सकता है- क्योंकि सोना फिर चल पड़े।
“सही समय” पूरी तरह से सही-ना-सही तय करना बेहद मुश्किल है- इसलिए पटरी से खरीदना (regular intervals में) बेहतर है- जैसे हर महीने एक छोटी-सी इकाई लें। इस तरह भाव चाहे ऊपर जाएँ या नीचे- आपका औसत बेहतर बनेगा।
जब वैश्विक आर्थिक संकेत favourable हों- जैसे महंगाई कम हो, ब्याज दरों में कटौती आ सकती हो- तब सोने की कीमत फिर से तेजी ले सकती है। इसी तरह से जब डर-अशांति का माहौल हो, सोना अपनी चमक दिखा सकता है।
साधारण भाषा में कहें तो:
जब सोने का भाव “सस्ता लगे” + आपके पास अधिशेष फंड हो + आप उसे लंबे समय के लिए रख सकते हों → तब खरीदना समझदारी होगी।
4. भावुक ज़रूरतें भी नहीं भूलें
सोना सिर्फ निवेश नहीं है- भारत में यह “पूजा-पाठ-और-परिवार-सम्बंधी” भावनाओं से भी जुड़ा है। शादी-विवाह, त्योहार, विरासत-सभरना- ये सब सोने को सिर्फ धातु नहीं, भावना-धारक धरोहर बनाते हैं। जब भाव कम हों, तो यह भावनात्मक समय-अवसर भी बन जाता है:
